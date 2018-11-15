Германия опровергла обещание Меркель по срокам вступления Украины в ЕС

Канцлер Германии Ангела Меркель не сообщала украинской стороне прогнозируемые сроки по вступлению в Евросоюз, этот вопрос на данный момент не актуален, сообщили в пресс-службе правительства ФРГ.

Депутат Верховной рады Игорь Кононенко, представитель фракции «Блок Петра Порошенко» заявил в СМИ, Меркель во время визита в Киев якобы «впервые назвала примерный срок» в 5-8 лет для вступления страны в ЕС, передает ТАСС.

«Такого высказывания не делалось, а вопрос о членстве Украины в Европейском союзе в настоящее время не стоит. Страна связана с ЕС в рамках Соглашения об ассоциации», – сообщили в пресс-службе правительства Германии.

22 ноября президент Украины Петр Порошенко заявил, что Рада поддержала законопроект, закрепляющий в Конституции страны стратегический курс на членство в НАТО и Евросоюзе.

В российской Госдуме объяснили отсутствие интереса со стороны ЕС и НАТО к вступлению Украины.