Украинский депутат: Преступлению Порошенко позавидовал бы даже Янукович

Внефракционный депутат Верховной рады Виталий Куприй заявил, что украинский президент Петр Порошенко, организовав провокацию в Черном море, совершил преступление, направленное на узурпацию власти.

Куприй в своем Facebook заметил, что при введении военного положения запрещается проведение выборов президента Украины и выборов в Верховную раду, а также проведение забастовок, массовых собраний и акций.

«Вот для чего Порошенко было совершено преступление, направленное на узурпацию власти – не проводить выборы, запретить протесты и массовые собрания! Даже (экс-президент Украины Виктор) Янукович позавидовал бы такому», – заявил Куприй.

Он призвал депутатов Рады в 16.00 блокировать трибуну и не дать Порошенко реализовать «кремлевский сценарий».

По его мнению, вводить военное положение нужно только «на оккупированных и прилегающих к ним территориях», где следует «ограничить избирательные права, свободу передвижения, право на митинги и тому подобное».

Также он направил руководителям ГПУ, СБУ, НАБУ и Главного следственного управления НПУ заявление о «преступлении Порошенко и его окружения».

Отметим, что ранее комитет Верховной рады по нацбезопасности призвал сажать в тюрьму всех, кто заявит об агрессии Украины против России.

В воскресенье провокация ВМС Украины в Черном море завершилась задержанием трех кораблей, в том числе двух новейших бронекатеров «Гюрза-М». Москва заявила Киеву решительный протест, а на Украине собрались вводить военное положение. Это решение пока не утверждено Верховной радой.

Газета ВЗГЛЯД подробно разбирала инцидент в Керченском проливе и объясняла, зачем Порошенко устроил провокацию с украинскими кораблями.