Эксперимент ученого, изменившего ДНК человека, осудили в его университете

Китайский Южный унивеситет науки и техники города Шэньчжэнь, где трудился ученый Хэ Цзянькуй, рассказавший о первых генномодифицированных людях, заявил, что шокирован этим экспериментом и считает его грубым нарушением этических норм.

Хэ Цзянькуй со 2 февраля 2018 года временно покинул должность с сохранением зарплаты до января 2021 года, передает РИА «Новости» со ссылкой на университет.

После сообщений об эксперименте с модификацией человеческого генома учреждение связалось с ученым для прояснения ситуации и созвало ученый совет.

«Доцент Хэ Цзянькуй не ставил в известность университет и биологический факультет о проводимой научной работе за пределами университета. Университет и биологический факультет были не в курсе», – говорится в сообщении университета.

Применение технологий изменения на человеческом эмбрионе – грубое нарушение научных этических принципов и научной практики, утверждают в учреждении.

Сообщается, что экспертный совет университета проведет тщательное расследование этого опыта и опубликует его итоги.

Ранее сообщалось, что Хэ Цзянькуй провел эксперимент, в результате которого появились на свет две девочки с искусственно измененными генами. По его словам, модификация предназначалась для того, чтобы дать иммунитет детям к ВИЧ.