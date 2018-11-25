Крым возложил на США ответственность за украинскую провокацию в море

За провокацией со стороны украинских кораблей в Черном море стоят США, которые управляют Украиной, заявил глава крымского парламента Владимир Константинов.

«С их подачи все делается, абсолютно в этом убежден. Для них важно втянуть Россию в очередной конфликт», – приводит его слова РИА «Новости».

Константинов считает, что провокация предпринята с целью «представить Россию в дурном свете», а «к реальной безопасности Крыма» действия Украины «не имеют никакого отношения».

«Там три украинских корабля, которые ни на что не пригодные», – отметил он.

По словам, Константинова, «будет делаться все возможное, чтобы избежать крайних мер».