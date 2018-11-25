Трампа захотели проверить на финансовые связи с Россией и Саудовской Аравией

Взгляд
25 ноября, воскресенье  |  Последнее обновление — 22:19  |  vz.ru
Разделы

Почему рубль перестал замечать обвал нефти

Что удерживает рубль от обвала вслед за нефтьюФото: Мудрац Александра/ТАСС
Баррель стоит уже меньше 59 долларов, что произошло впервые с октября 2017 года. Однако рубль продолжает оставаться невозмутимым наблюдателем обвала на нефтяном рынке. Это уникальная ситуация: рубль стал более зрелым, считает замглавы Минфина Алексей Моисеев. В чем же причина такой аномалии и как долго она продлится?  Подробности...
Перейти а раздел…

Заседание Госсовета превратили в мозговой штурм

По мнению экспертов, новый формат заседаний возвращает Госсовет к своей изначальной идееФото: kremlin.ru
Прошедший в Ялте Госсовет удивил неожиданным форматом – вместе собрались не только губернаторы и министры, но и эксперты. Заседание больше напоминало мозговой штурм – за короткое время были предложены конкретные шаги для развязки многих давно накопившихся вопросов, мешавших продвижению национальных проектов. Успеху «штурма» способствовал неформальный характер диалога Путина с участниками заседания. Подробности...
Перейти а раздел…

Москвичи запретили собирать деньги для бездомных

Бомжи порой одним своим видом невольно провоцируют конфликты в обществеФото: Павел Лисицын/РИА «Новости»
Гражданские активисты одного из районов Москвы выступили против сбора денег в пользу бездомных. В ответ представители благотворительных организаций обвинили жителей в фашизме и призвали мэра Собянина снести «уродливый Савеловский район», где проживают активисты. Подробности...
Перейти а раздел…

За что Порошенко удостоился сравнения с Троцким

Почаевская лавра стала форпостом православия во враждебном окруженииФото: Friedemann Kohler/DPA/Global Look Press
В РПЦ назвали началом гонений то, что происходит сейчас вокруг святыни русского православия на Украине – Почаевской лавры. Украинское государство в лице минюста и прокуратуры отбирает монастырь у канонической церкви, якобы по требованию музейных работников. Но выгодополучатели очевидны. Почему Порошенко и Филарет начали свою атаку именно с Почаева? Подробности...
Перейти а раздел…

Гибель человека на ВПП Шереметьево требует жестких решений

Столкновение авиалайнера с человеком на взлетно-посадочной полосе (ВВП) аэропорта Шереметьево могло привести к крушению авиалайнера или крупной катастрофе
В системе авиационной безопасности России обнаружилась огромная прореха. На взлетно-посадочной полосе московского аэропорта Шереметьево самолетом был сбит насмерть непонятно как там оказавшийся гражданин Армении, депортированный из Испании. По мнению экспертов, инцидент мог закончиться значительно хуже – даже привести к крушению взлетающего лайнера. После ЧП к руководству аэропорта возник целый ряд серьезных вопросов. Подробности...
Перейти а раздел…

Вместо Церкви у Порошенко получается ПУПЕЦ

Егор Холмогоров, Публицист
На подхвате СБУ действуют банды недорого оплачиваемых уголовников, пикетирующих храмы и епархиальные управления УПЦ с плакатами «Томас спасет Украину». Кто такой этот Томас, они объяснить толком не могут, зато падки на агрессию. Подробности...
Обсуждение: 29 комментариев

Полезный фастфуд Дейла Карнеги

Екатерина Ракитина, к.ф.н., переводчик
Поменяй себя. Мысли позитивно. Визуализируй свои цели. Человечество любит простые решения. Этим объясняется и популярность мебели, которую можно собрать, как детский конструктор, и то, что учение Дейла Карнеги, приспосабливаясь к новому времени и слегка меняясь в частностях, продолжает жить и развиваться. Подробности...
Обсуждение: 15 комментариев

Золото приходит на смену американскому доллару

Василий Колташов, руководитель Центра политэкономических исследований Института нового общества
По данным Всемирного золотого совета (WGC), в ходе трех минувших месяцев закупки золота увеличились на 22% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. В тоннах это 148,4. Центральные банки буквально сметают золото. Подробности...
Обсуждение: 37 комментариев
    Перейти а раздел…

    Как пропаганда заставляет поверить в «японские Курилы»

    Обсуждение: 5 комментариев

    Кто и как хочет остановить «Северный поток – 2»

    Крупнейшие учения НАТО не напугали, а насмешили

    Обсуждение: 4 комментария
      Перейти а раздел…

      Опубликованы кадры с места гибели в Сирии летчика Олега Пешкова

      Следственный комитет России опубликовал фото и видео с места гибели летчика Су-24М Олега Пешкова и вертолета спасательной группы в Сирии в 2015 году. На них запечатлены обломки воздушных судов и позиции террористов, с которых они вели огонь по российским военным
      Подробности...

      В РЖД показали новые плацкартные вагоны

      Российская студия представила новые вагоны с зонами персонального комфорта, созданные на базе общих и плацкартных. Согласно задумке, пространство должно отвечать всем запросам пассажиров. Внутри вагонов появится возможность отгородиться от соседей. В эксплуатации новые вагоны появятся в 2019 году
      Подробности...
      Обсуждение: 6 комментариев

      В Калифорнии произошел самый разрушительный за историю штата пожар

      Самый разрушительный за всю историю штата Калифорния лесной пожар охватил почти 45 тыс. га. Пламя уничтожило несколько тысяч строений, эвакуированы более 300 тыс. человек, в округе Лос-Анджелес – 170 тысяч. Погибли более трех десятков человек, о судьбе 228 ничего не известно
      Подробности...
        Перейти а раздел…
        Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?
        • В ближайшие 5 лет

        • В ближайшие 10-15 лет

        • Не раньше, чем через 50 лет

        • Никогда. Украина для России потеряна навсегда

        В 1956 году СССР и Япония подписали декларацию, которая предусматривала передачу Японии островов Хабомаи и Шикотан после подписания мирного договора. Должна ли Россия выполнить обязательство СССР и вернуть Японии два острова?
        • Да, обязательства нужно выполнять

        • Нет, ни при каких условиях

        • Да, если получим гарантии неразмещения там военных баз

        • Да, но только при соответствующей компенсации

        • Рассмотреть вопрос совместного использования этих островов

        От кого вы впервые узнали о сексе?
        • От родителей

        • От учителя в школе

        • От друзей

        • Из кино и литературы

        • Из интернета

          Перейти а раздел…
          НОВОСТЬ ЧАСА:Предсказано самозатопление украинских кораблей в районе Керченского пролива
          Киев потребовал от мира «четкой реакции» на «морскую агрессию» РоссииФСБ объяснила цель провокации украинских кораблейДепутат: Украина прощупывает готовность России к силовому сопротивлениюОпубликовано видео сближения корабля ФСБ с судами ВМС Украины
          Опубликовано видео последствий химатаки в АлеппоЗаявление главы МИД Чехии о России объяснили молодостью министраЛавров рассказал об ожиданиях от встречи Путина и ТрампаКудрин высказался о ценах на бензин и возможности дефолта
          Адмирал оценил действия Украины в Черном мореЕвропарламент обвинил Россию в «незаконном вывозе» ценностей из КрымаКедми поделился израильским опытом обороны закрытых акваторийТатьяна Тарасова заступилась за «затравленную» фигуристку Медведеву

          Главная тема


          Что стоит за провокацией украинских кораблей в Черном море

          черноморский конфликт


          Киев: Российский пограничный корабль протаранил украинский буксир

          сирийская война


          Макрон отреагировал на химатаку в Алеппо

          с места событий


          Рабочие опубликовали видео происходящего в районе Крымского моста

          Видео

          «это разоблачение»


          Скандал с британским проектом против России назвали сильным ударом по Западу

          «Они заложники ситуации»


          Сенатор от Крыма объяснила, зачем Порошенко рискует жизнями украинских военных

          внутренний раскол


          РПЦ рассказала о раздоре в Константинопольском патриархате

          «если есть сомнения»


          Космонавт подсказал Рогозину способ проверить высадку американцев на Луне

          «все поменяла»


          Медведева отказалась от русского языка

          Мировой жандарм


          Кирилл Бенедиктов: В Интерполе против России Вашингтон вел грязную игру

          «Танковый бой»


          Виктор Сокирко: Российский Т-14 «Армата» против американского М1А2 Abrams

          «Гражданская война»


          Ирина Алкснис: В чем польза исторических схваток белых с красными

          на ваш взгляд


          Спустя пять лет после Евромайдана как вы считаете, когда Украина вернется в зону влияния России?

          Трампа захотели проверить на финансовые связи с Россией и Саудовской Аравией

          25 ноября 2018, 22:19

          Текст: Антон Антонов

          Версия для печати

          Старший демократ в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф не исключил, что на политику президента страны Дональда Трампа в отношении России и Саудовской Аравии влияют финансовые связи.

          «Влияют ли на политику США в Персидском заливе его личные финансовые интересы?» – приводит слова конгрессмена ТАСС со ссылкой на американские СМИ.

          «А что по России?» – добавил Шифф, которого цитирует «Интерфакс».

          Шифф уверен, что необходимо «попытаться выяснить это».

          Член Палаты представителей заявил, что ЦРУ проинформировало его по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогджи. Шифф отметил, что «не может обсуждать содержание брифинга». При этом он заявил, что президент, по его мнению, «нечестен с американским народом».

          Напомним, Трампа давно обвиняют в финансовых связях с Россией.

          Обвинения в том, что на политику президента США влияют деловые отношения с Эр-Риядом, связаны с нежеланием Трампа жестко реагировать на убийство Хашогджи. Трамп отказался винить в убийстве журналиста Саудовскую Аравию, и предложил возложить вину на весь мир.


          Подпишитесь на ВЗГЛЯД в Яндекс-Новостях

          Вы можете комментировать материалы газеты ВЗГЛЯД, зарегистрировавшись на сайте RussiaRu.net. О редакционной политике по отношению к комментариям читайте здесь

           
           
          © 2005 - 2018 ООО Деловая газета «Взгляд»
          E-mail: information@vz.ru
          .masterhost
          		В начало страницы  •
          Поставить закладку  •
          На главную страницу  •
          ..............