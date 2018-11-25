Трампа захотели проверить на финансовые связи с Россией и Саудовской Аравией

Старший демократ в спецкомитете по разведке Палаты представителей Конгресса США Адам Шифф не исключил, что на политику президента страны Дональда Трампа в отношении России и Саудовской Аравии влияют финансовые связи.

«Влияют ли на политику США в Персидском заливе его личные финансовые интересы?» – приводит слова конгрессмена ТАСС со ссылкой на американские СМИ.

«А что по России?» – добавил Шифф, которого цитирует «Интерфакс».

Шифф уверен, что необходимо «попытаться выяснить это».

Член Палаты представителей заявил, что ЦРУ проинформировало его по делу об убийстве саудовского журналиста Джамаля Хашогджи. Шифф отметил, что «не может обсуждать содержание брифинга». При этом он заявил, что президент, по его мнению, «нечестен с американским народом».

Напомним, Трампа давно обвиняют в финансовых связях с Россией.

Обвинения в том, что на политику президента США влияют деловые отношения с Эр-Риядом, связаны с нежеланием Трампа жестко реагировать на убийство Хашогджи. Трамп отказался винить в убийстве журналиста Саудовскую Аравию, и предложил возложить вину на весь мир.