Москвичей предупредили о январских морозах

В конце следующей недели температура воздуха в Москве опустится до показателей, которые соответствуют январской погоде, сообщил главный специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.

Он отметил, что первую половину недели температура воздуха в Москве по ночам будет понижаться до минус 5-10 градусов, днем – до минус 2-7 градусов, а пик похолодания придется на четверг и пятницу с приходом западного антициклона, передает РИА «Новости».

«Под утро ударят морозы до минус 9-14 градусов, днем не выше минус 4-9 градусов, что соответствует климатическим показателям января», – рассказал Тишковец.