Участники «Молодежки ОНФ» организовали «Почту для мамы»

Команда «Молодежки ОНФ» организовала необычную акцию в честь Дня матери, «Почту для мамы» – 24-25 ноября жителям регионов предложили отправлять поздравительные открытки и свои фотографии родным мамам.

По задумке организаторов, таким образом, каждый мог проявить внимание к самому близкому человеку и выразить ей свою любовь.

Мероприятия с участием ведущих и аниматоров провели в нескольких городах на территории крупных торговых центров, где установили брендированные ящики для писем. Рядом была установлена тематическая фотозона. Там желающие смогли сделать снимки, разместить их в социальных сетях, распечатать с помощью инстапринтера и отправить своим мамам. Для оперативной рассылки организаторы предоставили специально изготовленные конверты и красочные открытки с хэштегом #почтадлямамы.

«Так приятно видеть, когда люди совершенно разных возрастов с удовольствием пишут письма маме в другие города. Многие студенты месяцами не видят своих мам, и они были рады возможности отправить им весточку, тем более в таком необычном формате», – поделилась участница команды «Молодёжки ОНФ» в Свердловской области Юлия Итяйкина.

Более 1 тыс. человек захотели порадовать любимого человека. Например, одна из участниц из Воронежа уже год не видела маму, живущую на Сахалине. Представители команды «Молодежки ОНФ» пообещали доставить ее поздравление вовремя.

«День Матери – по-настоящему всенародный и добрый праздник. Нашей акцией мы хотим напомнить всем о том, как важно заботиться и бережно относиться к своим близким, сохранять семейные ценности и традиции, независимо от жизненных обстоятельств», – рассказал руководитель Департамента молодежных проектов ОНФ Игорь Кастюкевич.

Напомним, день матери в России отмечают в последнее воскресенье ноября. В 2018 году праздник выпадает на 25 ноября.