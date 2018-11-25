Эмир Дубая выплатил многомиллионный долг россиянки

Премьер-министр ОАЭ, эмир Дубая Мухаммед бен Рашид Аль Мактум оплатил многомиллионный долг россиянки, которой госпиталь в Дубае не выдавал тело матери, сообщила администрация Тамбовской области.

Эмир Дубая также «профинансировал транспортировку тела туристки на родину, авиабилеты членам семьи и прочие сопутствующие расходы», сообщается на сайте администрации.

Глава Тамбовской области Александр Никитин поблагодарил эмира, а также отметил работу Генконсула России в Дубае и Северных Эмиратах Олега Фомина.

Напомним, от тамбовчанки Анастасии Поповой в одном из госпиталей Дубая потребовали выплаты 15 млн рублей за выдачу тела матери. При этом до выплаты россиянка не могла покинуть Эмираты.