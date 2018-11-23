С россиянки потребовали 15 млн рублей за тело умершей в Эмиратах матери

С россиянки Анастасии Поповой в одном из госпиталей Дубая потребовали выплаты 15 млн рублей за выдачу тела матери, умершей на отдыхе в ОАЭ.

Диспетчер скорой, 57-летняя Наталья Михайловна вместе с дочерью Настей и двумя внучками отправилась на осенние каникулы в Эмираты. 29 октября пенсионерка внезапно потеряла сознание, прибывшие врачи диагностировали разрыв аорты, сообщил «Московский комсомолец».

Практически все местные клиники отказались от больной, посчитав ее состояние безнадежным. Принять россиянку согласился лишь один из самых дорогих госпиталей Дубая, говорится в статье.

Анастасия рассказала, что операция на открытом сердце прошла успешно, но потом у женщины отказали почки. Гемодиализ не помог и Наталья Михайловна впала в кому, в которой провела около трех недель. Через какое-то время женщине стало немного лучше, однако вскоре она умерла.

После смерти россиянки выяснилось, что семья должна за лечение около 15 млн рублей.

«С менеджерами клиники я общалась на английском, подписывала документы, смысл многих из которых могла не до конца понимать, давала разрешение на ввод лекарственных препаратов, – говорит Анастасия. – Они объяснили мне, что мама может не выжить. Но я была уверена, что она встанет на ноги».

Россиянка призналась, что не знает, что будет теперь делать, так как покинуть Эмираты, как и забрать тело матери, она не имеет права, в противном случае против нее могут возбудить уголовное дело, задержав на границе.

Напомним, 27 октября 14-летняя россиянка умерла в Китае из-за множественной дисфункции внутренних органов. Позднее в генконсульстве России в Шанхае выразили беспокойство деятельностью посреднических компаний, отправляющих на работу в Китай несовершеннолетних без сопровождения взрослых и оформления медстраховки.