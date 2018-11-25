Патриарх Кирилл призвал к «реальному воцерковлению» россиян

Нужно работать над тем, чтобы принадлежность к православию была не статистической, а «реальным воцерковлением», заявил патриарх Московский и всея Руси Кирилл.

После богослужения в кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде он напомнил, что большинство россиян называют себя православными, но «статистическая принадлежность и реальное воцерковление – это разные реальности».

«Мы в самом начале духовного возрождения нашего народа», – приводит его слова ТАСС.

Он отметил, что на территории Калининградской области жители еще несколько десятилетий назад не имели возможности приобщиться к православной вере: «В течение 40 лет не было ни одного места для молитвы, люди не знали, как нужно перекреститься и как подойти под благословение к священнику».

«Сегодня завершается целая эпоха – эпоха становления церкви православной на Калининградской земле», – сказал патриарх.