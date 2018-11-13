Климкин рассказал про «крымское поражение» России

Причиной проигрыша Екатеринбурга в борьбе за право проведения выставки ЭКСПО-2025 стала представленная в заявке карта, считает министр иностранных дел Украины Павел Климкин.

«Россия сегодня пыталась пропихнуть Екатеринбург как хозяина ЭКСПО-2025. Ну с такой картой понятно, почему не прошло... И дальше не пройдет. Поздравляем японских друзей и город Осака с победой», – написал Климкин в Twitter.

Климкин также опубликовал фотографию карты, на которой Крым находится в составе России.

Ранее Екатеринбург проиграл во втором туре право принимать Всемирную универсальную выставку Expo в 2025 году, ее примет японский город Осака.