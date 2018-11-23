Екатеринбург проиграл борьбу за право провести выставку Expo

Екатеринбург проиграл во втором туре право принимать Всемирную универсальную выставку Expo в 2025 году, ее примет японский город Осака.

Такое решение приняло международное бюро, передает ТАСС.

Российский город подал заявку на участие в 2017 году.

Ранее Россия также претендовала на проведение мероприятия в 2020 году, но тогда победил Дубай.