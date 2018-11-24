Фото Трампа в «Википедии» заменили пенисом

На странице в «Википедии» фотографию американского лидера Дональда Трампа заменили изображением мужского полового органа.

Newsweek сообщает, что браузерный помощник Siri по запросу «Дональд Трамп» показывал фотографию пениса. Это изображение то пропадало, то вновь появлялось, так как администраторы пытались вернуть фото американского президента на место.

Представитель «Википедии» рассказал изданию, что сотрудникам пришлось «вступить в редакционную войну» с хакером. В результате администрация заблокировала возможность вносить правки на странице Трампа на сутки и пообещала, что продлит этот срок в случае новых попыток заменить фотографию.

В 2016 году хакеры заменили на порноснимок в «Википедии» фото Хиллари Клинтон, соперницы Трампа на выборах, которая представляла Демократическую партию.