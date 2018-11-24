ФСО рассказала о продолжении учений над Кремлем

Очередные этапы учений в Кремле состоятся в конце ноября и декабре, сообщил источник в силовых структурах.

Учения «пройдут до конца ноября и в начале декабря», что соответствует «ранее намеченным планам проведения учений», передает РИА «Новости».

Ранее в ФСО сообщили о проведении первого этапа учений, которые прошли успешно и в штатном режиме.

Напомним, в четверг пользователи соцсетей опубликовали фотографии и видеокадры, на которых видно, как вертолеты вылетают с территории Кремля, и один из них несет сетку с грузом, похожим на фигуры людей.