Лавров рассмешил зал шуткой о политике Запада

Глава МИД Сергей Лавров иронично отреагировал на практику Запада обвинять Москву по различным поводам через публикации в СМИ.

Лавров, выступая на конференции «Средиземноморье: римский диалог», трансляцию которой вело видеоагентство Ruptly, упрекнул западных партнеров в игнорировании прямого диалога с Россией, передает РИА «Новости».

Министр привел в качестве примера обвинения Финляндии и Норвегии во «вмешательстве» России в работу GPS в ходе осенних военных учений НАТО Trident Juncture.

Он отметил, что вежливые люди предъявляют претензии лично, а не через средства массовой информации.

«Если у вас есть какие-то проблемы или подозрения в отношении вашей жены, вы прямо спрашиваете ее, а не обращаетесь к СМИ», – сказал Лавров.

Присутствующие в зале встретили заявление главы российского МИД смехом и аплодисментами.

Напомним, учения НАТО Trident Juncture («Единый трезубец») проходили с 25 октября по 7 ноября. Минобороны Норвегии обвинило Россию в создании помех для сигнала GPS-навигации.

В свою очередь Финляндия заявила о доказательствах «вмешательства» России в работу GPS.