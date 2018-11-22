Финляндия заявила о доказательствах «вмешательства» России в работу GPS

Глава МИД Финляндии Тимо Сойни утверждает, что его страна располагает доказательствами вмешательства России в работу навигационной системы GPS в ходе учений НАТО Trident Juncture.

«Для нас дело ясное. У нас есть доказательства, и мы действуем на их основании. Финляндия не действует на основании слухов», – передает его слова «Интерфакс».

Он заявил, что Финляндия пока «не будет раскрывать детали русским». При этом Сойни заявил, что доказательства, предъявленные России, оспорены Москвой.

Ранее глава правительства Финляндии Юха Сипиля заявлял, к нарушениям работы системы GPS во время учений НАТО могла быть причастна Россия, однако в Совфеде обвинения по поводу GPS-сбоя назвали «смешными», а в Кремле сообщили, что ничего не знают об этом.

В МИД объяснили, зачем мог быть использован скандал вокруг работы GPS.