В Белое море вернулись краснокнижные моржи

Краснокнижные атлантические моржи были замечены в акватории Белого моря, где не появлялись с XVIII века после резкого сокращения популяции, сообщил Александр Агафонов, научный сотрудник лаборатории морских млекопитающих Института океанологии имени Ширшова.

Ученый отметил, что Атлантический морж все еще считается исчезающим, передает ТАСС.

«Изначально их численность сократилась, потому что велся интенсивный промысел. Например, в Белом море они не появлялись с XVIII века», – рассказал Агафонов, подчеркнув, что сейчас промысел краснокнижного атлантического моржа, численность которого достигает 200 тыс. особей, запрещен. Исключение делается только коренным народам, но в крайне ограниченном количестве, добавил Агафонов.

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