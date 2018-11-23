Депутат объяснил, почему предложил людям с высшим образованием работать малярами

Член комитета Госдумы по труду и соцполитике Сергей Вострецов пояснил, почему посоветовал россиянам с высшим образованием идти работать малярами.

По его мнению, от такого варианта работы и других низкооплачиваемых профессий не стоит отказываться как от временного варианта трудоустройства, передает РИА «Новости».

«Смысл был в чем? Приходят странные люди, говорят, что у них два, три, четыре высших образования, и хотят, чтобы им предложили какую-то только высокооплачиваемую работу Они – профессиональные нытики. Они десять лет могут искать работу под себя и не найти ее никогда. Тот, кто хочет, тот находит. Безработный – это тот, кто не имеет работы, но хочет ее найти. Не мечтает», – заявил Вострецов.

Он сказал, что к подобными запросами к нему приходят довольно часто, но при этом не желают решать самостоятельно проблему с собственным трудоустройством и не хотят обращать внимание на профессии маляра или уборщицы.

«Можно и поваром работать, и маляром, и учиться параллельно, совершенствоваться и искать. Кто мешает искать работу по своим знаниям? А можно сидеть на бабушкиной пенсии внучку лет десять и мечтать: «Бабушка, но я не хочу за 15-20 тысяч вот туда пойти работать». Ну, так а ты почему тогда на бабкину пенсию живешь? Ей, конечно, не хватит никакого прожиточного минимума, и все будут злиться, что государство плохое. Может, мы с себя тоже начнем как-то спрашивать?» – добавил депутат.