Подростки угнали самолет в США

В городе Дженсен (штат Юта, США) двое подростков угнали самолет Cessna с частного аэродрома, сообщают местные СМИ.

Подростки пролетели на самолете около 24 километров, а затем успешно приземлились в аэропорту Вернал Риджина также в штате Юта, передает ТАСС со ссылкой на The Associated Press.

Полицейские задержали нарушителей и доставили в следственный изолятор города Вернал.

Напомним, в августе американский экс-пилот рассказал о бреши в защите самолетов от угона, заявив, что угнать воздушное судно в США шокирующее просто.

До этого мужчина угнал самолет из аэропорта Сиэтла.

Об уязвимости американских аэропортов и об опасности несанкционированных взлетов с газетой ВЗГЛЯД также поделился заслуженный пилот СССР Олег Смирнов. По его словам, в России повторение подобной ситуации практически невозможно.