Браудер попросил Канаду инициировать приостановку членства России в Интерполе

Основатель фонда Hermitage Capital Уильям Браудер обратился к парламенту и правительству Канады с просьбой инициировать процесс приостановки членства России в составе Международной организации уголовной полиции (Интерпол).

По словам Браудера, в уставе Интерпола есть норма, которая позволяет Международной организации уголовной полиции приостанавливать членство стран, которые нарушают устав этой системы, передает ТАСС.

При этом основатель фонда Hermitage Capital признал, что эта норма никогда раньше не использовалась.

«Я сказал канадскому парламенту и канадскому правительству, что Канада должна выступить с инициативой по приостановке членства России в системе Интерпола», – заявил Браудер в эфире радиостанции CBC.

Браудер считает, что направляя запросы об его аресте в Интерпол, Россия якобы нарушает устав организации, так как эти запросы, по его мнению, являются политически мотивированными.

Напомним, в июне генпрокурор Юрий Чайка заявил, что Москва не позволит «спокойно спать» основателю фонда Hermitage Capital, которого Тверской суд Москвы в 2013 году признал виновным в уклонении от уплаты налогов на 522 млн рублей и заочно приговорил к девяти годам лишения свободы.

Кроме того, в этот понедельник, 19 ноября, стало известно, что Браудера заподозрили в отравлении Сергея Магнитского боевым ядом.