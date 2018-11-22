Посол Украины в Германии ответил на требование Германии закрыть «Миротворец»

Посол Украины в Германии Андрей Мельник ответил на требование МИД ФРГ закрыть украинский сайт «Миротворец».

Мельник написал статью в Welt с комментариями о том, что власти Украины не имеют никакого отношения к сайту «Миротворец» и «не несут ответственности» за него, пишет RT.

«Это сугубо частный веб-сайт. Украинская власть не несет ответственности за содержание домашней страницы этой организации», – ответил украинский посол Германии.

При этом Мельник отметил, что власти Киева готовы к обсуждению и дискуссии по поводу этого сайта.

Напомним, после внесения бывшего канцлера Германии Герхарда Шредера в базу сайта «Миротворец» (где публикуют имена якобы «изменников родины» - прим. ВЗГЛЯД) Берлин потребовал от властей Украины закрытия сайта. После этого в ФРГ получили жесткий ответ.