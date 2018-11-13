Знаменитый турецкий шеф-повар покормил Кадырова с ножа

Турецкий шеф-повар Нусрет Гекче, ставший человеком-мемом из-за фирменного жеста, которым он посыпает соль, накормил главу Чеченской республики Рамзана Кадырова.

Процесс подачи мясного блюда снимали несколько камер, в том числе и сам Кадыров. Ролик появился в Telegram-канале «2ch/Двач». После этогго видео стало распространяться в соцсетях.

Кадыров был в миллиметре от острия ножа!



Пока вы снимаете котиков! Настоящие мужчины снимают "слепых" с кинжалами!! pic.twitter.com/b5kFEwrcTt — Алексей Иванов (@FreshBreeze99) 22 ноября 2018 г.

Судя по ролику, турецкий шеф-повар по прозвищу Salt Bae, нарезал мясо, посыпал солью и, нанизав один кусок на нож, протянул Кадырову.

Повар Нусрет Гекче стал знаменитым в начале прошлого года, опубликовав в Twitter клип, в котором он легко разделывал стейк и посыпал его солью, изогнув запястье.

В октябре Рамзан Кадыров и медиаменеджер Тина Канделаки в шутку обсудили метаболизм рэпера Тимати.