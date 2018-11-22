Фильм о Льве Яшине победил на фестивале в Милане

Документальный фильм о вратаре московского «Динамо» и сборной СССР по футболу Льве Яшине стал лауреатом XXXVI Международного кинофестиваля спортивного кино и телевидения в Милане.

Лента победила в номинации «Фильмы о футболе», передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Международной федерации спортивного кино и телевидения (FICTS).

Отмечается, что в номинации «Олимпийский дух» победу одержал фильм о зимних Олимпийских играх 2014 года, которые состоялись в Сочи.

Премьера фильма о Яшине состоялась в Москве за день до старта чемпионата мира, который прошел в России летом 2018 года, – 13 июня.

Картина снята под покровительством продюсерского центра «Динамо», режиссером выступила Светлана Харчевина. Автор сценария – Евгений Богатырев, который в 2004 году снял документальную ленту о легендарном вратаре.

Яшин является лучшим вратарем XX века по версии Международной федерации футбола (ФИФА). Он выступал за московское «Динамо» с 1950 по 1971 год, пять раз выиграв чемпионат СССР, за сборную СССР с 1954 года по 1967 год провел 74 матча, став победителем чемпионата Европы – 1960 и серебряным призером континентального первенства 1964 года.

Спортсмен выступал в трех финальных раундах чемпионатов мира (1958, 1962, 1966). В 1963 году Яшина признали лучшим футболистом Европы. Он является единственным вратарем в истории, завоевавшим «Золотой мяч».

Яшин умер 20 марта 1990 года в Москве на 61-м году жизни.

Международный кинофестиваль спортивного кино и телевидения – самый престижный в мире фестиваль в области спортивного кинематографа. Он проводится под эгидой FICTS и Международного олимпийского комитета.