Минздрав призвал работодателей оплачивать сотрудникам фитнес

Минздрав поддерживает инициативу обязать крупных работодателей оплачивать сотрудникам занятия спортом с оговоркой, что нужно проанализировать экономическую обоснованность меры, сообщил замминистра Олег Салагай.

Салагай ответил на запрос депутата Госдумы Дмитрия Свищева (ЛДПР), предложившего обязать крупные компании оплачивать занятия спортом и физической культурой своим сотрудникам, передает РИА «Новости».

«Занятия физкультурой и спортом являются доказанным элементов профилактики неинфекционных заболеваний. Предлагаемая законодательная инициатива, по сути, является экономическим стимулом, который может оказать положительное влияние на рост числа работников, практикующих спорт и физическую культуру», – написал он.

Поэтому, уточнил он, Минздрав поддерживает эту инициативу.

В то же время Салагай отметил, что эффективность и экономическая обоснованность предложенной меры должны быть «детально проанализированы и описаны в пояснительных документах к законопроекту».

В июле 2017 года Минздрав России предлагал правительству обязать работодателей платить повышенный тариф ОМС, если их подчиненные не прошли диспансеризацию.