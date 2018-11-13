Обнародованы свежие данные по инфляции в России

Росстат сообщил, что с 13 по 19 ноября инфляция в России замедлилась до 0,1%, а потребительские цены выросли на 3,3% с начала года.

С 7 по 12 ноября инфляция ускорялась до 0,2%, а за прошлую неделю замедлилась до 0,1%, передает РИА «Новости».

За прошлую неделю цены выросли на пшено (1,7%), сахар-песок (1,2%), куриное мясо (0,7%), соль (0,5%), муку (0,4%), а также говядину, сливочное масло, сыр, пастеризованное молоко, хлеб, гречу и рис (0,3%).

Цены на плодоовощную продукцию повысились в среднем на 1,6%. Подорожали огурцы (8,1%), помидоры (5,3%) и лук (2,8%). А снизились цены на яблоки (0,4%).

Стоимость автомобильного бензина не изменилась, а цена дизельного топлива выросла на 2,2%.