Ространснадзор решил проверить Шереметьево после гибели человека на ВПП

Ространснадзор проверит аэропорт Шереметьево из-за смерти гражданина Армении на взлетно-посадочной полосе, сообщили в пресс-службе ведомства.

«Мы проведем внеплановую проверку аэропорта Шереметьево», – сообщили в Ространснадзоре, передает ТАСС.

В ведомстве добавили, что проверят службы авиационной безопасности и организации аэропортовой деятельности.

Ранее сообщалось, что по факту гибели гражданина Армении на ВПП в Шереметьево следователи возбудили уголовное дело.

В посольстве Армении в Москве подтвердили личность погибшего гражданина.