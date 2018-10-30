Глава Липецкой области объяснил свои слова о ценах и зарплатах

Временно исполняющий обязанности губернатора Липецкой области Игорь Артамонов заявил, что его слова о высоких ценах и маленькой зарплате неверно процитировали.

«Есть аудио и видео, которые показывают, что после лекции о новом будущем были вопросы о ценах на бензин. И там слышно, как я на них отвечал: «Возможно, нам следует подумать, как сделать, чтобы вы больше зарабатывали». А не так: «Вам ни детских садов, ни садиков, и это не цены высокие, а вы мало зарабатываете». Это сильно разное», – сказал Артамонов.

По его словам, «СМИ не стали ничего проверять, взяли чье-то мнение из «ВКонтакте» и растиражировали», передает РИА «Новости».

«У нас народ любит хлеба и зрелищ, но что я с этим могу сделать? Будем надеяться на разум, что он восторжествует, и люди будут судить по делам», – добавил врио губернатора.

Ранее некоторые СМИ, например издание lipetsknews, привели запись одной из студенток Елецкого государственного университета на странице «ВКонтакте». По словам девушки, на встрече со студентами Артамонов сказал: «Если вас не устраивают цены, то это вы мало зарабатываете, а не цены высокие». Это высказывание вызвало большой общественный резонанс.