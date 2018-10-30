Стало известно об обысках у болельщиков «Спартака»

Правоохранители проводят обыски у членов нескольких фанатских футбольных движений в Москве.

«Обыски идут по 30 адресам. Планируются задержания», – сообщает telegram-канал Mash.

Поводом для проведения обысков якобы стала произошедшая 22 сентября драка болельщиков «Спартака» и ЦСКА у ресторана «Изба».

В июле полицейские задержали подозреваемых в организации пьяной драки между болельщиками ЦСКА на Курском вокзале в Москве, в результате которой погиб человек.