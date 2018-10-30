Машину депутата от «Батькивщины» обстреляли в Одессе

В Одессе обстреляли автомобиль депутата местного облсовета, зампредседателя фракции «Батькивщина» Сергея Петровского, сообщает пресс-служба партии.

Ночью неизвестные выстрелили в стекло со стороны водительского сиденья. Пострадавших нет, сообщается на сайте «Батькивщины».

Петровский связывает нападение со своей политической деятельностью и давлением властей на «Батькивщину». Он напомнил, что это уже не первое покушение на членов «Батькивщины», причем заказчиков преступлений так и не нашли.

Также Петровский не исключает связи нападения со спорами вокруг работы местного судоремонтного завода.