Минздрав Украины обвинил Amazon в «спонсировании терроризма»

Исполняющая обязанности министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун предложила организовать флешмоб против американской компании Amazon, поскольку она якобы «спонсирует терроризм», продавая флаги ДНР.

«Предлагаю устроить флешмоб в соцсетях и на почте генерального директора Amazon Джеффа Безоса. Отправьте ему сообщение о том, что его компания помогает спонсировать терроризм», – написала в Facebook Ульяна Супрун.

Она привела скриншоты сайта, заявив, что флаг ДНР является символом «терроризма, репрессий, смерти и оккупации», заявив, что Россия якобы виновата в гражданской войне на юго-востоке Украины.

Ранее американка Ульяна Супрун заявила, что для многих украинцев она пришелец. Всему виной СССР, который создал поколения людей, которые ее воспринимают как существо с другой планеты.

Напомним, ранее Супрун предлагала лечить украинцев музыкой и отгонять мух от котлет.

Газета ВЗГЛЯД подробно писала о работе Супрун на посту и.о. министра здравоохранения Украины.