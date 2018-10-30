Иванка Трамп повторила ошибку Хиллари Клинтон

Дочь и советник президента США Дональда Трампа Иванка в 2017 году отправила сотни писем через свой личный аккаунт электронной почты, обсуждая дела Белого дома.

Иванка Трамп отправляла сообщения членам кабинета президента и сотрудникам Белого дома. Это было обнаружено в ходе внутреннего расследования, сообщает The Washington Post со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

Дочь американского президента использовала почту, зарегистрированную на общем с ее мужем Джаредом Кушнером домене.

Юристконсульт Иванки Трамп Питер Мириджанян подтвердил, что та использовала личный аккаунт, однако отметил, что это происходило редко и только до тех пор, пока ей не рассказали о действующем регламенте и не создали рабочую почту.

Кроме того, отправленные Иванкой Трамп письма якобы не содержали секретную информацию и не были уничтожены – они уже находятся в архиве Белого дома.

Однако источники сообщают, что дочь и советник американского лидера пользовалась личной почтой для обсуждения внутренних дел Белого дома и государственной политики даже после того, как ознакомилась с регламентом.

При этом в основном это была переписка с другими должностными лицами в администрации президента.

Ситуация особенно привлекает внимание на фоне скандала вокруг Хилари Клинтон – она подверглась жесткой критике в ходе предвыборной кампании 2016 года, когда стало известно об использовании ею личной почты для служебных переписок в 2009-2013 годах (тогда Клинтон занимала пост госсекретаря).

При этом Клинтон передала в американское внешнеполитическое ведомство всю свою рабочую переписку, а личную удалила, что вызвало множество подозрений.

В июле 2016 года занимавший в то время пост директора ФБР Джеймс Коми заявил, что по итогам расследования, связанного с переписками Клинтон, ведомство не обнаружило оснований для предъявления ей обвинений. В связи с этим Трамп обвинил экс-главу ФБР Джеймса Коми в выгораживании Клинтон.

Напомним, в ноябре 2018 года юридический комитет палаты представителей конгресса США направил повестки Коми и экс-генпрокурору Лоретте Линч с требованием дать показания по делу о нарушении Хиллари Клинтон правил ведения служебной переписки.