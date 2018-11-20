Виновными в убийстве россиянина в США признали еще двоих

В США суд признал виновными в убийстве двух школьников, включая гражданина России Артема Зиберова, еще двух человек, сообщил прокурор округа Монтгомери (штат Мэриленд) Джон Маккарти.

Виновными были признаны Рони Галисия и Эдгар Гарсия-Гаона, приговор им огласят 22 января. Прокуратура требует для мужчин пожизненного заключения без права на помилование, передает РИА «Новости».

Прокурор Маккартни заявил на пресс-конференции, отрывки которой показал местный телеканал NBC4, что убитых школьников «заманили на казнь».

Отмечается, что вердикт в отношении четвертого подсудимого вынесут позднее.

Напомним, в январе сообщалось, что суд округа Монтгомери признал американца Хосе Каналеса-Янеса виновным в убийстве гражданина России Артема Зиберова, а также его одноклассника Шади Ади Наджара.

Следствие считает, что Каналес-Янес хотел отомстить Шади Ади Наджару за кражу у жены подсудимого планшета и марихуаны в декабре 2016 года. Наджар при попытке сбежать якобы сбил женщину на своей машине.

При этом Зиберов не был целью нападавшего, но его вместе с Наджаром застрелили 5 июня в автомобиле Honda Civic за день до выпускного вечера. Россиянин хотел продать билет на выпускной одному из подростков. Они условились встретиться в определенном месте, куда и приехали убийцы.