Суд в США признал американца виновным в убийстве россиян

Суд округа Монтгомери в США признал американца Хосе Каналеса-Янеса виновным в убийстве гражданина России Артема Зиберова, а также его одноклассника Шади Ади Наджара, сообщает Fox 5.

Из четверых подозреваемых Каналес-Янес первым предстал перед судом. Приговор ему должны вынеси в марте, передает «Дождь».

По версии следствия, Каналес-Янес хотел отомстить Шади Ади Наджару за кражу у жены подсудимого планшета и марихуаны в декабре 2016 года. Якобы Наджар при попытке сбежать сбил женщину на своей машине.

Россиянин Артем Зиберов не был целью нападавшего. Его вместе с Наджаром застрелили 5 июня в автомобиле Honda Civic за день до выпускного вечера Зиберова.

Россиянин вместе с Наджаром хотел, по версии следствия, продать билет на выпускной одному из подростков. Они условились встретиться в определенном месте, куда, как считает следствие, приехали убийцы.