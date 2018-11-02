В Кремле заверили в отслеживании ситуации по помощи пострадавшим в Керчи

Кремль пока не зафиксировал тревожных сигналов, связанных с оказанием помощи пострадавшим в результате нападения на колледж в Керчи, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Песков заявил, что «существуют уже принятые решения (об оказании помощи), и федеральным властям, и местным властям даны все необходимые поручения от президента прямо в день события», передает ТАСС.

Ситуация «контролируется по линии Контрольного управления президента». На данный момент каких-либо тревожных сигналов не зафиксировано.

Ранее отец студентки, оставшейся без ноги после нападения на колледж в Керчи, пожаловался на отсутствие поддержки.

17 октября студент Владислав Росляков открыл стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Жертвами нападения стали 20 человек.