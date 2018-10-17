Отец пострадавшей при взрыве в Керчи девушки пожаловался на отсутствие поддержки

Юрий Калиниченко, отец девушки, которая осталась без ноги после нападения на Керченский политехнический колледж, оказался в Москве без денег на жизнь; кроме того, по его словам, обещанные средства на реабилитацию дочери так и не были начислены.

Дочь Юрия Калиниченко Наталья в данный момент находится на длительном лечении в НИИ Неотложной детской хирургии и травматологии, сообщает «Московский комсомолец».

Девушка оказалась в эпицентре взрыва в керченском колледже, ей оторвало ногу. Она была доставлена в российскую столицу, а ее отцу пришлось просить помощь у горадминистрации Керчи, чтобы увидеть дочь – средств на билет до Москвы и проживание в гостинице у мужчины не было.

Калиниченко оплатили билет и проживание, и теперь он старается не отходить от дочери, которую, по его словам, из-за полученных травм «накрывает депрессия». Девушку также мучают «фантомные боли» – «ноги нет, а пальцы там болят».

«Мне сказали открыть счет в банке, куда переведут 500 тыс. рублей – столько выделили на каждого пострадавшего. Но предупредили, что я могу потратить деньги на санаторий, инвалидную коляску или на лекарства дочери. Если хоть копейку пущу не по назначению, то с меня эти деньги вычтут. Я открыл счет в банке. Но денег так и не видел. До сих пор ничего начислено не было», – рассказал отец студентки.

Мужчина начал искать работу в Москве, чтобы свести концы с концами: «Мы с ней (дочерью Натальей) обязательно выкарабкаемся. Я все для этого сделаю. Кроме меня, у нее никого нет».

Между тем власти Крыма опровергают данные, что пострадавшей в Керчи девушке не выплатили 500 тыс. рублей. Калиниченко получила средства из бюджета региона 26 октября, передает РИА «Новости» слова заместителя министра труда и соцзащиты региона Елены Лось.

«Деньги были в Керчи на расчетном счете РНКБ, но когда папа уехал в Москву (к дочери), эти деньги были переведены в московский филиал РНКБ. Чтобы папа снял эти деньги, ему достаточно прийти в банк и написать заявление», – добавила она.

Указывается, что отец пострадавшей имеет право на получение данных средств, так как девушка не достигла совершеннолетия.

Процедура касается всех семей пострадавших детей, перевезенных на лечение в Москву.

Напомним, 17 октября студент Владислав Росляков открыл стрельбу и взорвал бомбу в Керченском политехническом колледже. Он планировал нападение с 2017 года. Жертвами нападения стали 20 человек.