Определен регион, где проще накопить на квартиру

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2 ноября, пятница  |  Последнее обновление — 09:19  |  vz.ru
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Какая цена на бензин ожидается к концу года

Российский бензин остается самым дешевым в ЕвропеФото: Komsomolskaya Pravda/Global Look Press
Правительство стремится удержать цену на бензин от стремительного роста. Нефтяники, в свою очередь, жалуются на упущенную выгоду и собираются поднять расценки на самое ходовое автомобильное топливо. Есть ли у властей инструменты для сдерживания удорожания? Какой ценник, по мнению специалистов, увидят российские водители на АЗС к концу декабря? И чем может объясняться такой «подарок» на Новый год? Подробности...
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Владимир Путин озвучил послание России миру

Владимир Путин уверен в том, что великие цивилизации сумеют сохранить свою самобытностьФото: edu.bmstu.ru
Выступление Владимира Путина на юбилейном заседании Всемирного русского народного собора касалось не только русского, но и как раз «всемирного» – то есть того, какие ценности Россия отстаивает в процессе построения нового миропорядка. По сути, речь идет об идеологии цивилизационного разнообразия, пришедшей на смену коммунистическим идеям, которые продвигала во всем мире наша страна. Подробности...
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Россию отучат от рэпа радикальным способом

Батл Гнойного (справа) и Оксимирона (слева) – одно из наиболее известных событий в мире русского рэпаФото: VSRAP/Youtube
Среди законодателей зашла речь о фактическом запрете целого культурного пласта – русского рэпа. К борьбе с ним уже подключили Генпрокуратуру, а основное обвинение – экстремизм в текстах. На фоне трагедии в Керчи оно кажется обоснованным, но выкорчевать весь рэп явно не удастся – да и нужно ли? Ведь мотивы у его врагов куда менее благородные, чем «спасение молодежи». Подробности...
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Могли ли саудовские «дипломаты-убийцы» добраться до Нью-Йорка

Сообщается, что Тала и Ротана Фареа незадолго до гибели просили убежища в СШАФото: NYPD
Вашингтон, как известно, весьма сдержанно отреагировал на убийство журналиста Хашогджи в Турции, но теперь заполучил и у себя дома похожий скандал. Гибель в США двух девушек – саудовских подданных – тоже напоминает жестокую казнь. В показаниях матери погибших также упоминаются люди из посольства королевства. Может быть, саудовские дипломаты работают ликвидаторами не только в Стамбуле, но и в Нью-Йорке? Подробности...
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Как Россия чуть не лишилась единственного авианосца

Судя по всему, Россия потеряла один из самых крупных в мире ремонтных доков ПД-50Фото: Лев Федосеев/ТАСС
В Мурманской области во время модернизации крейсера «Адмирал Кузнецов» затонул один из самых больших в мире ремонтных доков – ПД-50. По предварительной версии, из-за скачка напряжения отказали насосы дока. Пострадали несколько рабочих, один из которых пропал без вести. Сам авианосец получил пробоину от упавшего с дока крана. Что же привело к ЧП и какими окажутся последствия? Подробности...
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Архангельский подрывник и люди со светлыми лицами

Екатерина Винокурова , журналист
За всеми вашими «он диссидент», «бедный мальчик» у меня читается ваше тайное желание, чтобы такое же случилось еще раз. Что, нет? Жалко бедных мальчиков? Так тогда и не одобряйте. Приведу даже запрещенный прием. Подробности...
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Знай и люби криминальную историю своей страны

Илья Переседов, блогер
Лента шокирована известием, что в Башкортостане три сотрудника МВД изнасиловали дочь генерала ОМОНа. Мол, ужас-ужас, никогда у нас такого не было. Хочу напомнить про резонансное убийство на станции метро «Ждановская». Подробности...
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Революционный террор возможен и в эпоху айфона

Лев Пирогов, публицист, литературный критик, главный редактор детского развивающего журнала «Лучик 6+»
Человека избивают в милиции, и он думает, что видел ад. Другой человек не может купить дорогие лекарства больному ребенку и тоже думает, что видел ад. Нет. Не видел. Но настоящий ад всегда где-то рядом. Подробности...
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      Умер Николай Караченцов

      Народный артист России Николай Караченцов умер в одной из московских клиник за день до своего 74-летия. Караченцов снялся более чем в ста фильмах, на его счету около 20 постановок в «Ленкоме». В 2005 году он попал в ДТП, в 2017-м у него диагностировали рак легких. Скончался актер из-за отказа почек
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      Российские болельщики, приехавшие на матч футбольной Лиги чемпионов между ЦСКА и «Ромой», пострадали в метро Рима из-за сломавшегося эскалатора. При спуске он внезапно ускорил движение, началась давка. По последним данным, травмы получили 16 россиян, нескольким из них потребовались операции
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          Определен регион, где проще накопить на квартиру

          2 ноября 2018, 07:52

          Текст: Ольга Никитина

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          Специалисты компании «ФинЭкспертиза» провели исследование, в ходе которого подсчитали, сколько времени придется копить на квартиру в разных регионах России.

          В среднем по стране этот срок составил 5,2 года. Если семья параллельно снимает квартиру, то этот показатель увеличивается до 9,2 года, пишет «Российская газета».

          Согласно выводам авторов исследования, быстрее всего можно накопить на квартиру в Магаданской области – там на это уйдет 2,6 года. В Ямало-Ненецком автономном округе на жилье можно накопить за 2,7 года.

          Дольше всего готовится к покупке квартиры приходится жителям Приморского края (9 лет) и Нижегородской области (8,1 года).

          На покупку квартиры в Москве нужно копить 7,9 года, а в Санкт-Петербурге – 6,6 года.

          Специалисты брали за основу двухкомнатную квартиру площадью 50 квадратных метров для семьи из двух работающих человек. Они также исходили из того, что на покупку квартиры семья будет откладывать половину своего бюджета. Авторы исследования использовали данные Росстата о стоимости квартир и уровне зарплат в каждом российском регионе.

          Ранее в пятницу были опубликованы результаты социологического опроса, согласно которым большинство россиян – семь из десяти респондентов – в целом удовлетворены своей работой, при этом только чуть более половины опрошенных оказались довольны уровнем своей зарплаты.


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