Определен регион, где проще накопить на квартиру

Специалисты компании «ФинЭкспертиза» провели исследование, в ходе которого подсчитали, сколько времени придется копить на квартиру в разных регионах России.

В среднем по стране этот срок составил 5,2 года. Если семья параллельно снимает квартиру, то этот показатель увеличивается до 9,2 года, пишет «Российская газета».

Согласно выводам авторов исследования, быстрее всего можно накопить на квартиру в Магаданской области – там на это уйдет 2,6 года. В Ямало-Ненецком автономном округе на жилье можно накопить за 2,7 года.

Дольше всего готовится к покупке квартиры приходится жителям Приморского края (9 лет) и Нижегородской области (8,1 года).

На покупку квартиры в Москве нужно копить 7,9 года, а в Санкт-Петербурге – 6,6 года.

Специалисты брали за основу двухкомнатную квартиру площадью 50 квадратных метров для семьи из двух работающих человек. Они также исходили из того, что на покупку квартиры семья будет откладывать половину своего бюджета. Авторы исследования использовали данные Росстата о стоимости квартир и уровне зарплат в каждом российском регионе.

Ранее в пятницу были опубликованы результаты социологического опроса, согласно которым большинство россиян – семь из десяти респондентов – в целом удовлетворены своей работой, при этом только чуть более половины опрошенных оказались довольны уровнем своей зарплаты.