Россияне высказали отношение к своей работе и зарплате

Большинство россиян – семь из десяти респондентов – признались, что в целом удовлетворены своей работой, при этом только чуть более половины опрошенных оказались довольны уровнем своей зарплаты, свидетельствуют результаты социологического опроса, проведенного холдингом «Ромир».

Так, по результатам опроса, в целом довольны своей работой 73% респондентов (25% – довольны, 48% – «в основном довольны»). 27% россиян, соответственно, заявили о недовольстве в той или иной степени своим рабочим местом, передает РИА «Новости».

Больше всего свое дело любят жители центральной части страны и Сибири, меньше всех – жители Южного и Уральского федерального округа.

Примечательно, что за год общий уровень удовлетворенности своей работой снизился на 4%. В прошлом году этот показатель составлял 77%.

58% респондентов сказали, что считают достойным уровень своей заработной платы. Среди недовольных лидерами оказались жители северо-западного и южных регионов страны. Почти треть россиян (32%) считают свои зарплаты меньше заслуженного уровня. Еще 10% опрошенных уверены, что их труд категорически недооценен.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что рост реальных зарплат в стране достиг рекордного с 2012 года показателя в 8,7%.