В Финляндии собрались потребовать от России «возвращения Карелии»

Партия финской молодежи на осенней конференции заявила, что Финляндия должна официально потребовать от России возвращения территорий, переданных по итогам Второй мировой войны, чтобы вернуться к границам 1939 года.

Об этом сообщается в Twitter члена партии Генри Хаутамаки (Henri Hautamaki). Его записью поделился и официальный аккаунт партии в соцсети.

«Финляндия должна официально потребовать возвращения территорий (в том числе Карелии), переданных России в конце Второй мировой войны, чтобы вернуться к границам 1939 года», – говорится в сообщении.

Судя по карте, прикрепленной к видео, речь идет только о ряде районов Республики Карелия рядом с Ладожским озером, а также о регионе Петсамо – ныне область вокруг поселка Печенга (Мурманская область) – и восточной части региона Салла, которая по итогам войны также вошла в состав Мурманской области.

Партия молодежи финнов является молодежным крылом партии «Истинные финны», основанным в 2006 году.