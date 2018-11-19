Скандальный митрополит УПЦ МП попросил не записывать его в раскольники

Отказавшийся подписывать итоговый документ архиерейского собора канонической УПЦ и собравший участвовать в «объединительном соборе» митрополит Винницкий и Барский Симеон заявил, что вопреки публикациям последних дней не является раскольником.

Он призвал в своей проповеди к верующим епархии в кафедральном соборе Винницы не записывать его в «нарушители», передает «Интерфакс».

«И я никуда еще не перешел, как сегодня многие трактуют и говорят», – заявил митрополит. По его словам, вынесение ему «приговора» будет «очень большой ошибкой». Свои заявления он назвал «личным мнением».

«Я не выражал мнение своей епархии», – добавил он. По его словам, он выступает за единство мирового православия и православия на Украине.

Также он подчеркнул, что никогда «никого не заставлял идти выступать против Церкви».

Ранее сообщалось, что Винницкое духовенство выступило против решения правящего архиерея митрополита Симеона (Шостацкого), который поддержал «объединительный» собор по созданию единой украинской церкви.

Митрополит Симеон – единственный епископ Украинской православной церкви (УПЦ), который отказался подписывать итоговый документ Архиерейского Собора, состоявшегося 13 ноября.