Роснефть возобновила торги нефтепродуктами на бирже

Роснефть в понедельник, 19 ноября, возобновила торги нефтепродуктами на бирже, сделки небольшие и адресные.

Об этом ТАСС сообщили участники торгов.

Ранее СМИ сообщали, что Роснефть может вернуться на биржу по продаже моторного топлива 19 ноября из-за необходимости топливного обеспечения Крыма.

Газета ВЗГЛЯД разбирала сложившуюся на рынке топлива ситуацию.