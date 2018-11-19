Орешкин сменил Кудрина на посту председателя совета ЦСР

Глава Счетной палаты Алексей Кудрин сложил полномочия главы совета Центра стратегических разработок, новым руководителем стал министр экономического развития Максим Орешкин.

«Сегодня я сложил свои полномочия на посту главы совета фонда Центр стратегических разработок», – заявил Кудрин, передает РИА «Новости».

Он сообщил, что новым председателем стал Орешкин.

Ранее премьер-министр России Дмитрий Медведев распорядился перевести функции и полномочия учредителя фонда ЦСР в министерство экономического развития.

В мае 2018 года в ЦСР предложили способ экономить 68 млрд рублей в год.