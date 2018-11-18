Названы самые заразные места в аэропорту

Доктор Элисон Гэлди из Университета Миннесоты заявил, что во время авиаперелета шансы подхватить инфекцию чрезвычайно высоки, и перечислил так называемые вирусные зоны, которых следует избегать, чтобы не заболеть.

Так, по его словам, опасность представляют ручки туалета, подлокотники кресел, витрины киосков и поручни – именно там живут вредоносные бактерии, передает РИА «Новости» со ссылкой на Travel&Leisure.

При этом самый большой риск представляют пластиковые контейнеры для багажа, которые пассажир обязан использовать во время досмотра. В них складываются все вещи, от ингаляторов до детских пеленок, и никто не задумывается о том, как редко чистят эти ящики.

В статье приводятся данные Центра по контролю и профилактике заболеваний, согласно которым вирус гриппа может жить на поверхности до 48 часов. Туристам советуют пользоваться дезинфицирующим средством для рук и поменьше касаться руками лица, чтобы препятствовать распространению микробов.