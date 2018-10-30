Песков дал пессимистичный прогноз по отношениям с США

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков призвал не ждать прорыва «на американском направлении».

«Прорывов нет, никаких прорывов ожидать не стоит на американском направлении. В данном случае, наверно, стоит ожидать следующего контакта двух президентов», – передает слова Пескова РИА «Новости».

Он также выразил надежду на то, что слова Путина будут переданы президенту США Дональду Трампу вице-президентом США Майком Пенсом.

Ранее на этой неделе Путин побеседовал «на ногах» с Пенсом. Президент России заявил, что готов встретиться с Дональдом Трампом на саммите G20 в Аргентине.