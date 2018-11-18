После самоподрыва женщины на КПП в Чечне возбуждено дело

Самоподрыв женщины в Чечне квалифицирован как посягательство на жизнь сотрудников правоохранительных органов, дело возбуждено по статье 317 УК РФ, сообщил представитель регионального управления СК России по республике

«Возбуждено уголовное дело по статье 317 УК РФ «Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительных органов», ведется расследование всех обстоятельств, связанных с самоподрывом женщины», – передает РИА «Новости» слова представителя СУ СК.

Также установлена личность смертницы. Сообщается, что ей 25 лет, другие подробности не приводятся.

Источник в правоохранительных органах региона сообщил, что погибшей является Карина Спиридонова, 25-летняя уроженка Адыгеи, которая зарегистрирована в Челябинской области, а последнее время женщина проживает в Дагестане.

Ранее сообщалось, что сотрудники СК ищут возможных сообщников женщины.

В субботу примерно в 16.00 женщина подорвала взрывное устройство вблизи федерального поста полиции в Грозном. Кроме погибшей женщины никто не пострадал.