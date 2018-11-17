Следователи начали поиск возможных сообщников смертницы в Грозном

Сотрудники Следственного комитета устанавливают личность женщины, подорвавшей себя у КПП в Грозном, и ее возможных сообщников.

«Сейчас проводятся следственные действия, направленные на установление личности женщины, возможных организаторов, сообщников и всех обстоятельств произошедшего», – цитирует представителя СК по Чечне ТАСС.

Он отметил, что следователи проводят осмотр места происшествия.

В пресс-службе главы Чечни сообщили, что произошедшее никак не отразилось на жизни города.

«Обстановка в Грозном спокойная, субботний вечер. Люди гуляют по улицам, скверам, паркам», – сказали в пресс-службе.

Ранее в субботу примерно в 16.00 женщина подорвала взрывное устройство вблизи федерального поста полиции в Грозном. Обошлось без жертв.