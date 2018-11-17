Женщина совершила самоподрыв в Грозном

Смертница взорвалась в Старопромысловском районе Грозного невдалеке от контрольно-пропускного пункта, сообщили в ГУ МВД по Чеченской Республике.

Взрыв произошел в 75 метрах от 21 контрольно-пропускного пункта, сообщает «360» со ссылкой на управление МВД.

Обошлось без жертв. Личность смертницы не установлена.

Врио министра внутренних дел Чеченской Республики Апти Алаудинов рассказал, что неизвестная приблизилась к федеральному посту полиции около 16.00, передает ТАСС.

«Заметив ее неадекватное поведение, несущие на посту службу сотрудники <...> попросили остановиться и предъявить документы. Не выполняя это требование, женщина устремилась к посту, полицейские заметили на ней самодельное взрывное устройство, и в этот момент был произведен предупредительный выстрел. Девушка осуществила самоподрыв», – сказал он.

Напомним, в конце октября 17-летний смертник взорвал самодельное взрывное устройство в здании УФСБ в Архангельске.