Мужчина застрелил бывшую жену и родственника в Подмосковье

В Видном мужчина из ревности застрелил свою бывшую жену и родственника, сообщила представитель ГСУ СК по Московской области Ольга Врадий.

«По предварительным данным, мужчина пришел в квартиру к своей бывшей супруге, в гостях у которой находился его родственник. На почве ревности и внезапно возникших неприязненных отношений мужчина совершил их убийство», – цитирует Врадий ТАСС.

После этого, по ее словам, он выстрелил в себя. О его состоянии не сообщается.

По данным источника РИА «Новости» в правоохранительных органах, в квартире жилого дома в Видном найдены два тела с огнестрельными ранениями и один раненый.

Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 105 УК РФ («убийство двух и более лиц»). На место происшествия прибыли следователи и криминалисты.

В октябре москвич застрелил соседа на лестничной клетке после конфликта, длящегося около двух лет.

В августе сообщалось, что житель столицы расстрелял тещу и тестя, а затем покончил с собой.