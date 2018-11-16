Раймонд Паулс с семьей уехал из Латвии

Латвийский композитор Раймонд Паулс признался, что его семья целиком эмигрировала из Латвии.

«Все уехали. Такая тенденция – у всех, у кого есть деньги. Дети учатся за границей. Обе мои внучки учились в международной школе, у дочки муж – иностранец, в их семье говорят по-английски. Внучки учатся, одна уже закончила, вторая закончит в следующем году – в лучших американских университетах. Теперь они – их люди», – рассказал Паулс, передает РИА «Новости».

Советский и латвийский композитор, дирижер и пианист Раймонд Паулс родился в 1936 году в Риге, работал министром культуры Латвии с 1989 по 1993 годы, имеет звание Народного артиста СССР, является лауреатом премии Ленинского комсомола.

За последнее десятилетие Латвию покинули более 300 тыс. жителей, по сведениям Центрального статистического управления, ежедневного страну оставляет 60 человек

По данным некоторых исследований, Латвия находится в списке стран с самым быстросокращающимся населением, по прогнозам к 2050 году численность граждан Латвии может сократиться до 1,52 млн человек.