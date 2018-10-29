Россияне рассказали о рукоприкладстве и оскорблениях со стороны своих учителей

В связи с инцидентами в Томской области и Хабаровском крае, где учителей обвиняют в рукоприкладстве, россияне в соцсетях начали делиться неприятными и даже трагическими историями, свидетелями или участниками которых они стали в школе.

Предложила поделиться «дичью школьных учителей» пользователь Twitter Цветочек (Светлана Чалова). И сама вспомнила несколько историй.

«Я вот до сих пор помню, как в 5-м классе учительница истории у доски орала на мальчика Сашу (из семьи алкоголиков), что у него грязная рубашка (ему тетрадки покупали наши родители). Было гадко даже в 10 лет», – написала она.

По ее словам, учительница по алгебре не любила ее и ставила плохие отметки, потому что в банке, где работала мама ученицы, педагогу отказали в кредите.

Другие пользователи вспомнили истории куда более страшные.

«Препод по алгебре как-то заявила мальчику из 5 класса, только-только похоронившему обоих родителей: «Твоя мамочка тебе тут уже не поможет», – написал «Доминантный импозант».

Пользователь Респект Божоле вспомнил похожую историю, которая, судя по всему, произошла в 1999 году, когда произошел взрыв в Печатниках на улице Гурьянова.

«Парень жил в соседнем доме, ему выбило все стекла, контузия, шок, вышел ночью, бродил по красной кирпичной кладке с собакой. Потерял друзей, знакомых. Два по русскому от классной за невыполненное домашнее задание», – написал пользователь.

Konstantin рассказал, как учительница фактически довела ребенка до самоубийства.

«В моей школе парня, которого оставили на второй год, учительница вывела 1 сентября перед классом и сказала, что вот такими идиотами становятся, если не стараются в учебе. Он вечером повесился, написав в предсмертной записке: «Мама, прости, что я такой», – рассказал пользователь.

Некоторые вспомнили о случаях рукоприкладства в школе. Пользователь no no рассказала, что в третьем классе учительница взяла с парты стопку из пяти книг и стукнула ее по голове за то, что она отвлекалась на уроке.

«В 6 классе училка по английскому ударила парня головой о парту, потому что он не мог сделать задание», – пишет, в свою очередь, Ann Zhukova.

Пользователь киберпига рассказал, что из-за рака у него было пожизненное освобождение от физкультуры, однако в 10 классе пришел новый преподаватель и потребовал от него «не выдумывать бред» и заниматься.

«Кровь носом шла почти час», – написал пользователь.

Почти все истории анонимны – без указания конкретных имен и фамилий учителей и школ, в которых они преподавали или преподают. Тем не менее пользователь Ambull опубликовал фото своей преподавательницы – заслуженной учительницы.

«А еще я учился в математической школе, у нас была математичка – старуха Васильева каждый урок, буквально каждый, начинала с крика: «Твари, понабрали тут по месту жительства тупых, а я вас учи, олигрофенов, подонков». Могла и матом», – написал он.

А ещё я учился в математической школе, у нас была математичка - старуха Васильева каждый урок, буквально каждый, начинала с крика: «Твари, понабрали тут по месту жительства тупых, а я вас учи, олигрофенов, подонков» Могла и матом... Нашёл вот её фотку. Заслуженный учитель... pic.twitter.com/drL2KTemwG — Ambull (@bullbull2016) 15 ноября 2018 г.

Дискуссия о рукоприкладстве в школе началась после инцидентов в Комсомольске-на-Амуре и в городе Асино Томской области. Напомним, в Хабаровском крае было возбуждено уголовное дело после появления видео, на котором учительница с 24-летнем стажем из школы №37 Комсомольска-на-Амуре бьет девятилетнего мальчика из-за его поведения, а в Асино дело возбудили после того, как камеры видеонаблюдения зафиксировали, как учительница со стажем свыше 40 лет бьет девочку головой об парту из-за того, что ребенок отвлекся и почесал ногу.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассматривала случаи применения силы к ученикам и причины того, что это явление становится все более частым.