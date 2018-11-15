В кабмине предупредили россиян о мошенничестве в мессенджерах

Министерство труда и социальной защиты России распространило в четверг релиз о распространении через мессенджеры недостоверной информации о так называемом «выводе пособий» для работавших граждан.

«Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации сообщает, что через мессенджеры рассылается недостоверная информация о «выводе пособий на сумму 115 тыс. рублей от Министерства труда России» для работавших граждан, размещенная якобы на официальном сайте министерства. Минтруд России сообщает, что данная информация не соответствует действительности», – сообщает пресс-центр Минтруда.

Отмечается, что на сайте министерства не предоставляется никакой персональной информации и не выдаются предложения по «выводу» различных пособий.

Пресс-центр призвал быть бдительными и не реагировать на подобную рассылку в мессенджерах, чтобы не оставить «свои персональные данные на сомнительных ресурсах».